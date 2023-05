Bingen op z'n Brabants: nieuwe en oude series te zien op Brabant+

Bingewatchen voor Brabanders! Met onze nieuwe streaming-app Brabant+ kijk je waar en wanneer je wilt naar al het moois dat Brabant te bieden heeft. Op Brabant+ is onder meer het 'Ministerie van Brabantse Zaken' te zien, een nieuwe serie met Frank Lammers. Frank geeft alvast een rondleiding door het nieuwe Brabant+.

De app is beschikbaar op smartphone en tablet. Smart TV volgt later. De app is beschikbaar in de Google Play Store (voor Android-toestellen) en in de Apple Store (voor apparaten van Apple).