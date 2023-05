Luuk Maas loopt eerste marathon: 'Maar 27 Nederlanders waren ooit sneller'

Luuk Maas (23) uit Tilburg voetbalde zijn hele jeugd, maar was er eigenlijk helemaal niet zo goed in. Totdat zijn oom hem uitdaagde om de Tilburg Ten Miles te gaan lopen. Hij was toen 16 jaar oud. Zeven jaar later heeft hij zijn allereerste marathon gelopen. In Hamburg zette hij de 28e Nederlandse tijd ooit neer. Niet slecht voor een beginner.

Pieter Soethout & Omroep Tilburg Geschreven door

"Het begon allemaal als een uit de hand gelopen grap met mijn oom”, vertelt Luuk. Hij voetbalde vooral voor de gezelligheid. Uiteindelijk stopte hij ermee en heeft hij nog geen idee wat hij daarna wil gaan doen. Totdat hij met zijn oom begint te grappen over de Tilburg Ten Miles. “De eerste keer dat ik aan een wedstrijd meedeed was bij de Tilburg Ten Miles. Zonder te trainen”, vertelt Luuk lachend.

“Ik was na een half jaar Nederlands kampioen bij de B-junioren.”

Na zijn eerste wedstrijd sloot Luuk zich aan bij een trainingsgroep. “Ik was na een half jaar Nederlands kampioen bij de B-junioren. Dat was echt met minimaal trainen en tegen mensen die al heel wat langer aan atletiek deden.” Inmiddels heeft de Tilburger al heel wat wedstrijden en kampioenschappen op zijn naam staan. Op dit moment is hij Nederlands kampioen halve marathon en tien kilometer. En dat terwijl hij pas 23 is. Dat is jong, zeker voor een marathon.

“Al met al was het een droomdebuut.”

Toch stond Luuk ruim een week geleden aan de start in Hamburg. Van tevoren had hij een duidelijk doel voor ogen: 2 uur, 13 minuten en 37 seconden. Het werd nog 2 seconden sneller. “Al met al was het echt een droomdebuut. Er hing een superleuke sfeer langs het parcours en het was mooi weer. Als je dan ook nog eens zo’n tijd loopt, mag je niet klagen.” Maar 27 Nederlanders waren ooit sneller dan de 23-jarige Tilburger en hij is dan ook meteen verliefd op de afstand. “De marathon is misschien wel mijn favoriete afstand. Ik heb het ook altijd gewild. Het was gewoon een kwestie van wachten tot ik oud genoeg was.” Ondanks zijn snelle tijd denkt Luuk dat hij zijn top nog niet bereikt heeft. “Ik weet zeker dat ik harder kan. Dat dacht ik eigenlijk vrij snel na de finish al. Ik denk dat het relatief makkelijk harder moet kunnen. Ik had ook minder kilometers gemaakt tijdens trainingen dan andere jongens.”