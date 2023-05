Dode hond die in kanaal werd gevonden is waarschijnlijk verdronken

De dode hond die dinsdagavond in het kanaal langs de Dongensekanaaldijk in Tilburg is gevonden, lijkt te zijn verdronken. De politie laat weten dat de eigenaar al op 22 april heeft gemeld dat zijn hond in het kanaal was gesprongen en er door de stroming niet meer uit kon komen.

Volgens de Tilburgse eigenaar gebeurde dit bij het TweeSteden Ziekenhuis, een kleine vier kilometer van de plek waar de hond werd gevonden. "Ik had het touw om de nek van de hond gehangen zodat hij niet verstrikt zou raken terwijl hij los liep langs het kanaal," laat de eigenaar via dierenambulance weten. "Daarbij is hij in het water terecht gekomen." De bull was nog maar een half jaar oud en had een chip met een Roemeense landcode. De gevonden hond heeft hetzelfde chipnummer dat de eigenaar op 22 april heeft doorgegeven. De eigenaar van de hond laat weten niet met de media te willen spreken. Verder onderzoek

De politie heeft de dode hond in beslag genomen en die blijft voorlopig ook daar voor verder onderzoek. De man heeft nog wel afscheid kunnen nemen van zijn hond. De politie kon nog niet bevestigen wat de doodsoorzaak is van de hond. Dat moet het onderzoek nog uitwijzen. De hond werd dinsdagavond door Rowena in het kanaal gevonden. Zij bleef drie uur bij de hond zitten voordat er hulp kwam.