Enkelsok die nooit meer afzakt, dankzij het elastiek van een onderbroek

Iedereen kent het probleem wel. Je draagt enkelsokken in je sneakers en voordat je het weet zweven ze ergens halverwege je voet. Maar geen probleem of er is een oplossing voor. Dus ontwikkelden Eindhovense studenten een enkelsok die nooit meer afzakt. Toch duurde het vier jaar voordat hun uitvinding in de verkoop gaat. Ze moesten een patent aanvragen, investeerders vinden en heel lang wachten. Eind deze maand moeten de eerste sokken eindelijk op de markt komen.

Niels Fickinger is mede-oprichter van het bedrijf Plan-B. "Het is eigenlijk vrij simpel. We wisten dat de elastische tailleband van een onderbroek ervoor zorgt dat die niet afzakt. Toen dachten wij: wat nou als we dat elastiek aan een sok naaien?" Samen met Jari van den Broek, Harris van Eijk en Willem Moeskops knipte Niels in 2019 de elastische rand van een onderbroek. Ze vroegen aan oma of ze die aan een sok kon naaien. "We zagen meteen dat het er goed uitzag en nog belangrijker: dat de sok niet afzakte." Met dat idee wonnen ze de titel Beste Studentenbedrijf van Nederland.

"We moesten dus lang wachten."

"Daarna hebben wij het patent aangevraagd op de speciale manier waarop we het elastiek aan de sok vastnaaien", legt Niels uit. "Daardoor konden we de sokken jarenlang nog niet op de markt brengen. Dat mag pas nadat het patent is afgegeven. We moesten dus lang wachten." Tussendoor konden de jongens wel verder werken aan het productieproces. "Onderbroeken worden in de onderbroekenfabriek gemaakt en sokken in de sokkenfabriek. Uiteindelijk kozen we een producent uit die de elastieken krijgt van de onderbroekenfabriek en ze vastnaait aan de sokken." Volgens de methode waarop Plan-B patent heeft gekregen.

"We willen niet van die gekke figuurtjes zoals bananen erop hebben ofzo."

De jongens wilden ook meerdere kleuren sokken op de markt brengen. "Je kunt bij ons elke maand een nieuw paar sokken krijgen. Soms heeft de band dezelfde kleur als de sok, soms verschilt het. We willen geen gekke figuurtjes zoals bananen of zo." Een investeerder zag wel iets in het plan en de jongens gaven hem een paar sokken mee voor thuis. "Zijn kinderen wilden niks anders meer dragen", zegt Niels lachend. "Zij hebben hun vader overtuigd om met ons bedrijf in zee te gaan. Eind deze maand gaan de sokken officieel in productie. Een paar dagen later worden de eerste bestellingen thuisbezorgd."

"Wel kregen we van bijvoorbeeld Adidas en Nike veel complimenten over het idee."

Voorlopig zijn de sokken alleen nog in Nederland te koop. "We willen een licentie verkopen aan kledingmerken om onze sokken te maken met hun logo, maar zover is het nog niet. Wel kregen we van bijvoorbeeld Adidas en Nike veel complimenten over het idee." Natuurlijk blijven de vier jongens wel dromen. "We zijn heel trots op wat we bereikt hebben en hopen dat de sokken veel gedragen worden. Voor de toekomst hopen we dat we ook in het buitenland gaan verkopen."