Vluchtende spookrijder reed 150 toen hij zichzelf en twee anderen doodreed

De spookrijder (33), die 15 januari om het leven kwam op de A16, reed met 150 kilometer per uur tegen het verkeer in. Bij die kamikaze-actie kwamen ook een 17-jarige medevluchter uit Harreveld en een 54-jarige Rotterdammer in een andere auto om het leven.

De 33-jarige Tilburger was samen met twee inzittenden (17 en 19) op de vlucht na een schietpartij in Roosendaal, waar een van hen een man (19) had beschoten. De 19-jarige bijrijder raakte zwaargewond. In de andere auto raakten ook de partner (51) van de Rotterdammer en haar dochter (14) uit Antwerpen zwaargewond. Hun hond overleefde de klap niet.

Coma

Donderdagmiddag was de enige overlevende uit de spookauto voor de eerste keer voor de rechtbank in Breda gedaagd, maar alleen zijn advocaat was aanwezig. De 19-jarige Piet van O. uit Drunen lag zelf nog enige tijd in coma na het ongeluk en nu heeft hij nog te veel pijn aan rug en schouder om naar de rechtbank te komen. Een videoverbinding mislukte vanwege gebrek aan capaciteit.

Vuurwapen

Justitie is er nog niet uit of Piet ook echt vervolgd gaat worden voor de spookrit, waar hij als bijrijder aan deelnam. Justitie denkt wel dat het vuurwapen dat in de auto lag van Piet is en dat hij ook heeft geschoten in Roosendaal. Zijn advocaat vertelde echter dat hij er wel bij was, maar niet heeft geschoten. Wat daar wel is gebeurd en door wie, wordt nog onderzocht.

Onhandig is dat het 19-jarige slachtoffer van de schietpartij niet mee wil werken aan het onderzoek. Hij wil de code van zijn telefoon vanwege privacyredenen niet geven, zo vertelde hij in de rechtszaal. Justitie probeert nu zijn telefoon te kraken om te kijken of er een afspraak was tussen alle betrokkenen en of het bijvoorbeeld om drugs ging en of er nog meer mensen bij betrokken waren.

Op de vlucht

De drie mannen waren die zondagavond 15 januari eerst naar Roosendaal gereden. Daar werd de 19-jarige Roosendaler achtervolgd en uiteindelijk beschoten in de Burgerhoutsestraat. De drie mannen gingen er via een fietserstunneltje vandoor in een snelle Seat Leon met de 33-jarige Tilburger achter het stuur.

Op de snelweg richting Breda reed hij met hoge snelheid en doofde af en toe zijn lichten. Agenten zagen de auto voorbij vliegen, maar vanwege de hoge snelheid kwamen zij niet in de buurt.

Kort daarna zagen postende politiemensen hoe de vluchtauto op de A16 de afslag Prinsenbeek nam en aan de andere kant van het viaduct weer terug de snelweg opreed.

Onderaan de afrit ging de bestuurder tegen het verkeer inrijden. Een paar honderd meter verderop knalde de spookrijdende Seat met 150 kilometer per uur op een auto die hen nietsvermoedend tegemoet reed.