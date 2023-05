Eerste officiële warme dag van het jaar, de buitenzwembaden zijn weer open

Het is de eerste warme dag van het jaar en dus gaan de buitenzwembaden weer open. Veel kinderen maakten donderdagmiddag de allereerste plons in buitenzwembad 't Kuipke in Heesch. “We gaan lol maken en lekker zwemmen met vrienden. Het is goed om weer terug te zijn.”

Om klokslag twee uur staat er al een kleine rij voor de kassa van het zwembad. Renske Waalen zit klaar om iedereen binnen te laten. “Het is de eerste dag boven de twintig graden, dus we kunnen weer open. Ik ben echt blij dat het weer kan. Het is meivakantie en het is lekker druk vandaag voor een eerste dag.”

Terwijl veel buitenzwembaden personeelsproblemen hebben, lijkt het bij 't Kuipke zonder problemen te verlopen. “Gelukkig hebben wij genoeg personeel. Veel mensen draaien hier al jaren mee. Het is een klein dorp en mensen zijn hier opgegroeid met het zwembad. Ze hebben een band met het zwembad en vinden het leuk om er iets te doen.”

De kinderen uit het dorp zijn heel blij dat het buitenbad weer open is, Een van hen is Maaike. “Ik had het zo heet en wilde lekker weer gaan zwemmen. Het is lekker en toch ook koud. Als je uit het water komt is het even bibberen, maar dat maakt niet uit.”

Iets verderop zit Gabriela op de rand van het zwembad. Ze is druk bezig om haar nieuwe zeemeerminnenpak aan te trekken. “Ik kan er leuke trucjes mee, bijvoorbeeld de koprol onder water. Ik was heel de lente aan het vragen aan mijn moeder of 't Kuipke weer open was.”