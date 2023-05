Marianne Vos wint haar tweede rit in de Vuelta: 'Het was echt heel zwaar'

Wielrenster Marianne Vos heeft weer een overwinning binnen. Na de derde, won ze donderdag ook de vierde etappe van de Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen. Ze reed een heuvelachtige rit van 133 kilometer van Cuenca naar Guadalajara. Daarbij bleef ze de Deense Emma Norsgaard en de Zwitserse Marlen Reusser voor.

"Het was echt een heel zware rit", zegt Vos. "Het was heel nerveus, zeker na de waaiers van een dag eerder. En er was opnieuw wind, dus ieder team zat klaar voor als er wat ging gebeuren. Daarna kwamen de klimmetjes en wilden alle klassementsrenners goed zitten."

Ze dacht even dat Van Vleuten of Vollering vooruit zou blijven. "Maar de wind was niet in het voordeel van vluchters. De aanval van Reusser was er nog, maar Dygert reageerde daar meteen op."

De 35-jarige wielrenster behaalde zo alweer haar 248ste zege in haar rijke carrière. Ze had al de rode leiderstrui en pakte bij de finish nog eens twaalf bonificatieseconden. Daarmee heeft ze nu in het klassement 25 seconden voorsprong op de Amerikaanse Chloé Dygert.

Voor Jumbo-Visma is het al de derde zege in de Spaanse wielerwedstrijd. De ploeg was ook de beste in de ploegentijdrit. De Vuelta duurt tot en met zondag.

