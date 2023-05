Dronken man verstoort Dodenherdenking in Breda

De Dodenherdenking in Breda is donderdagavond verstoord. Tijdens de twee minuten stilte in Park Valkenberg begon een dronken man te schreeuwen. De man riep dat hij als militair had gediend. Toen een man van de organisatie hem hierop aansprak, begon hij nog meer stennis te schoppen.

Al ruim voordat de herdenking begon liep de man in het park rond, weet een 112-correspondent. "Hij vertelde tegen iedereen dat hij veteraan is. De meeste mensen probeerden een beetje bij hem uit de buurt te blijven." Tijdens de kranslegging was er nog niks aan de hand. Maar toen de twee minuten stilte ingingen, rende de dronken man het veld op. Hij schreeuwde dat hij in het leger heeft gezeten en 'dingen moest doen waar de honden geen brood van lusten'. Man sprong op schreeuwer

Een man van de organisatie sprak hem aan, waarop de man nog harder begon te schreeuwen. Een agent en iemand uit het publiek boden vervolgens versterking. De man uit het publiek sprong op de dronken man, waarna ze hem met z'n tweeën van het veld droegen. Live te zien

De herdenking was live te zien bij de lokale omroep BredaNu. "Het gebeurde heel onverwachts", zegt hoofdredacteur Tijmen Moelker. "De man wandelde het beeld in. Het heeft denk ik zo'n 45 seconden geduurd." Volgens Moelker reageerde het publiek geschrokken. De politie nam de man mee naar het bureau. Hij heeft een boete en een gebiedsverbod gekregen. Hij mag voorlopig niet meer in het park komen.