Brandende tankwagen op de snelweg houdt de brandweer uren bezig

Op de A17 bij Roosendaal is donderdagavond een tankwagen in brand gevlogen. De snelweg werd over een afstand van enkele kilometers afgesloten, tussen de knooppunten Noordhoek en De Stok. Verkeer werd binnendoor geleid.

De brand brak rond kwart over acht uit. Bij het blussen werd zowel water als schuim gebruikt. De brand brak uit in de cabine, zegt een woordvoerder van de brandweer. De tank zelf was pas helemaal schoongemaakt en was leeg. Het vuur is inmiddels uit, maar het opruimen door de brandweer gaat nog tot middernacht duren. Een deel van het verkeer dat naar Bergen op Zoom moest, werd volgens de lokale wijkagenten binnendoor gestuurd door Wouw. Daardoor was het erg druk op de weg in het dorp. Inmiddels is de snelweg weer deels vrijgegeven. Een deel van de weg moet opnieuw geasfalteerd worden, dat duurt tot vier uur vrijdagochtend.

Wachten op privacy instellingen...