Reek moet oudste inwoner missen: Sjaak overlijdt vlak voordat hij 101 wordt

Vorig jaar liep heel Reek nog uit toen Sjaak van Tilburg 100 jaar oud werd, maar nu moet het dorp de oudste inwoner missen. Drie weken voor zijn verjaardag is Sjaak in de nacht van woensdag op donderdag overleden. "Als er iets te doen was in Reek, was Sjaak erbij."

Sjaak was één van de zeventienhonderd inwoners van Reek. In het dorp kende iedereen Sjaak, en Sjaak kende iedereen. "Hij deed aan alles mee in het dorp", weet historicus en lokale fotograaf Ton Cruijsen. "Hij deed mee aan het sjoelen, at iedere week in het dorpshuis, was vaste gast in het ontmoetingscentrum en hij was vrijwilliger bij het repair café."

De honderdjarige Sjaak had last van zijn gehoor, maar was nog goed bij de pinken. Ondanks zijn hoge leeftijd, woonde Sjaak gewoon zelfstandig. Een tijdje geleden kreeg hij een boom cadeau ter ere van zijn honderdste verjaardag. "Gelukkig heeft hij dat nog mee mogen maken", zegt Cruijsen.