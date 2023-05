Flinke plensbuien op komst, onze weerman weet wanneer ze vallen

Vrijdagochtend laat de zon zich in de Brabant nog van haar beste kant zien. Maar dat gaat in de loop van de ochtend veranderen, volgens Rico Schröder, weerman bij Weerplaza. "Vanaf één uur kunnen er flinke plensbuien vallen in onze provincie. Tot elf uur vanavond is er code geel afgekondigd. De temperatuur is goed voor de bevrijdingsfeesten. Er valt alleen af en toe een flinke bui."

"De komende uren ontstaan er geleidelijk aan meer stapelwolken. Die kunnen uitgroeien tot stevige regen- en onweersbuien. Daarbij kan het ook nog eens gaan hagelen. De buien gaan gepaard met flinke windstoten en flinke hoeveelheden water", beschrijft Rico de weersituatie voor vrijdagmiddag. Ze vallen niet overal

Waar de buien precies gaan vallen, is niet duidelijk. "Dat is met dit soort buien moeilijk te zeggen. Er komen de nodige buien aan, maar ze vallen echt niet overal in de provincie." Volgens Rico duren de plensbuien niet al te lang. "De buien duren vijf tot tien minuten. Daarna breekt de zon weer door en is het wachten tot de volgende bui. Met een temperatuur van twintig graden is het toch nog goed toeven." Zuidoosten heeft langer last

In de loop van de middag neemt het aantal buien vanuit het zuidwesten af. "Vanaf dat moment gaat in het westen van onze provincie steeds vaker en langer schijnen. Tegen het einde van de middag blijft het daar wel droog", zegt de weerman. "In het zuidoosten van de provincie houden de buien langer aan. Daar wordt het pas in de tweede helft avond echt droog." Zaterdag krijgt volgens Rico een nevelige en mistige start. "Dat komt door alle nattigheid. Daarna komt er meer ruimte voor de zon en blijft het zeker tot de avond droog."