PSV wil grote stap naar tweede plek zetten in 'sleutelwedstrijd' bij Sparta

Na de bekerwinst afgelopen zondag hadden de spelers van PSV een paar dagen vrij. Maar sinds woensdag is de selectie weer scherp voor het volgende doel: de tweede plek in de competitie. Zaterdag wacht een zware uitwedstrijd tegen Sparta, dat dit seizoen verrassend goed speelt en vijfde staat.

Ruud van Nistelrooij bestempelde de wedstrijd tegen de Rotterdammers dan ook als een ‘sleutelwedstrijd’ tijdens zijn praatje met de pers op vrijdagmiddag op trainingscomplex De Herdgang.

“De marges zijn klein en we hebben heel hard moeten werken om alsnog op plek twee te komen”, vond Van Nistelrooij. “We hebben dat afgedwongen en dan moet je het besef hebben dat één keer verzaken cruciale gevolgen hebben.”

Steviger op de tweede plek

Zaterdagavond spelen Ajax en AZ tegen elkaar in Amsterdam. Een of beide teams zullen daar punten laten liggen, waardoor PSV nog steviger op de tweede plaats kan komen.

Feyenoord is haast niet meer in te halen en kan zondag al kampioen worden als PSV punten verspeelt tegen Sparta.

Van Nistelrooij kan zaterdag in Rotterdam geen beroep doen op Ibrahim Sangaré, want de middenvelder is geschorst. Zijn vervanger is Erick Gutiérrez.

Verder is ook Thorgan Hazard niet fit uit de bekerfinale gekomen. Ismael Saibari, Armando Obispo en Mauro Júnior zijn al langere tijd geblesseerd.