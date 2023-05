Stakingen bij een snoepfabriek en bij Philips voor meer salaris

Medewerkers van de Bredase snoepfabriek van Perfetti Van Melle, bekend van onder meer Fruitella en Mentos, leggen vanaf zondagavond het werk neer. Ze willen bij de nieuwe cao meer loonsverhoging vanwege de inflatie, maar de snoepfabrikant wil de portemonnee niet trekken. Hetzelfde speelt bij Philips. Daar gaan medewerkers volgende week staken.

De staking bij de snoepfabriek in Breda moet drie dagen duren, zegt FNV-bestuurder Eric Brouwer. Naar verwachting legt een derde van de medewerkers het werk neer. Of de staking voor lege snoepschappen gaat zorgen, is onduidelijk.

Boze werknemers Philips

Ook bij Philips willen medewerkers hogere lonen. Het elektronicaconcern is niet ingegaan op het ultimatum dat de vakbonden het bedrijf hadden gesteld. Onder meer het personeel in Eindhoven legt in de loop van volgende week het werk neer. Op welke dagen precies gestaakt wordt, is nog niet duidelijk.

Het overleg over een nieuwe cao bij Philips duurt al 5 maanden. Het bedrijf moet bezuinigen vanwege de kosten van het apneu-schandaal. CNV-onderhandelaar Arjan Huizinga: "Een grote reorganisatie kost in Nederland al ruim 1.900 arbeidsplaatsen. Dat is wel genoeg. Om dan ook nog de achterblijvers te laten betalen via hun arbeidsvoorwaarden is buitenproportioneel. Daar werken ze niet aan mee."