Ernstig ongeval zorgt voor extra veel files in West-Brabant

De A16 bij Breda is vrijdagmiddag dicht richting Rotterdam na een hevig ongeval. Een auto is achterop een autotransporter gereden, zo is de eerste inschatting. De bestuurder van de auto is daarbij ernstig gewond geraakt. Naar verwachting is de weg in de loop van de avond weer open. In West-Brabant was het oponthoud op snelwegen al groot voordat het ongeluk gebeurde.

Ron Vorstermans Geschreven door

De autotransporter was leeg en vervoerde geen auto's. Er landde een traumahelikopter en er waren veel hulpdiensten aanwezig. Verkeer wordt vanaf het knooppunt omgeleid via de A58 en kan keren bij Etten-Leur. Veel files

Omdat het einde van de meivakantie voor veel drukte op de wegen zorgt stond het verkeer al behoorlijk vast. De afsluiting van de A16 zorgt voor nog meer verkeersdrukte. Achter het ongeluk staat een file van zo'n vijfenhalve kilometer. Op dit moment staat er ook een lange file op de snelweg richting Breda. Daar staat een te hoge vrachtwagen bij Zwijndrecht voor een tunnel.



Door het slechte weer en het einde van de meivakantie is het sowieso druk op de wegen. Tussen Bergen op Zoom en Rotterdam is de A29 bovendien dicht door geplande werkzaamheden. In bijna heel West-Brabant wordt drukte op de snelwegen gevoeld. Ook op de A2 is het heel erg druk door een pechgeval bij Zaltbommel. Richting Den Bosch bedraagt de vertraging drie kwartier.

Foto: SQ Vision.