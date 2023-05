Jan Biggel bereikt een nieuw hoogtepunt voor de Brabantse Top 100

Zanger Jan Biggel heeft maandagmorgen bovenop de 142 meter hoge woontoren Westpoint in Tilburg, het hoogste punt van Brabant, op een grote rode knop gedrukt. Daarmee heeft hij de stembus van de Brabantse Top 100 geopend. Vanaf nu kan er gestemd worden op de mooiste liedjes uit onze provincie.

>> Klik hier om meteen te stemmen op de Brabantse top 100!

Stipt om 9 uur drukte Jan Biggel op de knop om de stembus te openen. Hij hield heel lang geheim waar het zou zijn maar dat bleek dus Westpoint in Tilburg te zijn. Hij wil het hoogste punt bereiken in de Brabantse Top 100. Daarom stond hij symbolisch op het hoogste punt in onze provincie.

Afgelopen donderdag vroeg presentator Koen Wijn aan Jan Biggel of hij de stembus deze maandag wilde openen. Vorig jaar kwam zijn feesthit 'Ons moeder zeej nog' nieuw binnen op nummer 2 in de Brabantse Top 100. Een unieke prestatie die beloond werd met deze officiële handeling.

Brabant op zo’n kop

Jan wilde dat graag doen, maar vond een knop indrukken in de studio wel een beetje saai: “Dat vind ik drie keer niks. Zo’n skônne lijst en dan zo’n saaie opening. Nee, dat moet anders. Ik ga het hogerop zoeken!”, verkondigde hij. “We gaan heel Brabant op z’n kop zetten. Dit wordt een hoogtepunt!”

Met die woorden liet hij Koen vertwijfeld achter. Deze maandag bleek dus dat Biggel het létterlijk hogerop heeft gezocht. “Misschien haal ik ook het hoogste punt van de Top 100 en versla ik Guus wel!” Guus Meeuwis staat al sinds het begin van de lijst iedere keer op 1 met zijn nummer 'Brabant'.

Brabantse Top 100

De luisteraars van Omroep Brabant stellen de lijst met de mooiste muziek uit Brabant dit jaar voor de vierde keer samen.

Luisteraars kunnen nog tot en met 16 mei stemmen via omroepbrabant.nl/top100. De lijst wordt ieder jaar op Hemelvaartsdag uitgezonden op de radio bij Omroep Brabant, dit jaar op 18 mei.