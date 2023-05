Gijs liep 111 kilometer met bevrijdingsvuur en kwam doorweekt aan

111 kilometer lopen, midden in de nacht beginnen en dan ook nog doorweekt aankomen. Voor Gijs Driesprong uit Breda was zijn loop voor de vrijheid een behoorlijke beproeving. Met vier anderen brachten ze vanuit Wageningen het bevrijdingsvuur naar Breda.

Aan de haven in Breda is het tijdens de aankomst van de lopers nog stilletjes, de regen houdt helaas heel wat publiek weg. Voor Gijs mag dat de pret niet drukken, hij kijkt met veel plezier terug op de tocht. "Het was een mooie, warme nacht", zegt hij vrolijk.

"Alleen in Breda-Noord hadden we een flinke bui en sinds dien is het blijven regenen. Dat is jammer, want daardoor blijven mensen thuis, terwijl het wel een belangrijk evenement is", vindt hij.

Gijs deed mee omdat de Tweede Wereldoorlog ook nu nog aandacht verdient. "Zo vergeten we niet wat er is gebeurd en laten we het niet zomaar nog een keer gebeuren", vindt hij. Hij is trots dat hij de estafette heeft uitgelopen: "Het voelt als een overwinning."