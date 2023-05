RKC Waalwijk stap dichter bij droom, FC Eindhoven pakt play-offticket

RKC Waalwijk heeft met een overwinning op FC Volendam (4-1) vrijdagavond de kansen op deelname aan de play-offs om Europees voetbal in eigen hand gehouden.

De ploeg van RKC-trainer Joseph Oosting staat met 41 punten nu op de achtste plaats in de Eredivisie. De nummers 5 tot en met 8 op de ranglijst gaan aan het einde van het voetbalseizoen de play-offs om Europees voetbal in.

Yassin Oukili bracht RKC al na amper vier minuten spelen aan de leiding. Florian Jozefzoon verdubbelde de voorsprong in de 35e minuut met een fraai stiftje over de keeper van Volendam, na een steekpass van Pelle Clement. Kort na rust schoot Mats Seuntjens de 3-0 binnen.

Invaller Francesco Antonucci deed enkele minuten later iets terug namens Volendam, maar verder kwam de ploeg van trainer Wim Jonk niet. In de slotfase maakte de net ingevallen Julen Lobete de 4-1 voor RKC.



Feest bij FC Eindhoven

In de Keuken Kampioen Divisie deed FC Eindhoven vrijdag goede zaken. De ploeg van Rob Penders verzekerde zich vrijdag van deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Uit bij Roda JC werd het 2-1. Een late penalty van Mawouna Amevor besloot de wedstrijd.

Willem II bleef uit bij Telstar steken op een 0-0 gelijkspel. Helmond Sport boekte een 1-1 gelijkspel thuis tegen VVV-Venlo.