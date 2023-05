Vrouw voor 9e keer zwanger, ziekenhuis wil haar na ruzie niet meer helpen

Na een ruzie in de wachtkamer van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, weigert het ziekenhuis een zwangere vrouw verder te begeleiden. Dat meldt het Brabants Dagblad zaterdag. De vrouw is in verwachting van haar negende kindje en reist nu noodgedwongen naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg gelijk: het ETZ moet haar weer in behandeling nemen.

Al sinds haar eerste zwangerschap in 2008 gaat de vrouw naar het ETZ in Tilburg voor de behandelingen. Maar volgens het ziekenhuis ontstaan na de zesde zwangerschap problemen. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Veilig Thuis

De gynaecoloog van de vrouw denkt dat er sprake is van huiselijk geweld en doet een melding bij Veilig Thuis. Het is niet duidelijk waarom deze melding precies wordt gedaan. Het valt in ieder geval niet in goede aarde bij de vrouw. Zij dient een klacht in bij het ziekenhuis: ze wil niet meer door deze gynaecoloog behandeld worden.



Fikse ruzie

Bij deze negende zwangerschap gaat het pas echt mis. Als de vrouw uit de wachtkamer wordt opgehaald, ziet ze dat het dezelfde gynaecoloog is die eerder een melding deed. De vrouw eist dat een andere gynaecoloog haar helpt en wil de behandelruimte niet in. Er ontstaat een ruzie. Daarna krijgt de vrouw via een brief te horen dat het ETZ haar niet meer wil behandelen. Ze verwijzen haar door naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Andere gynaecoloog

De vrouw stapt naar de rechter, omdat ze bang is dat ze tijdens de bevalling niet op tijd in Den Bosch kan zijn. En daar krijgt ze nu gelijk in van de rechter. De rechtbank in Breda vindt dat het ETZ de vrouw door een andere specialist moet laten behandelen.