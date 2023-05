Naakt in de tuin werken: 'Vergis je niet hoe lekker dat is!'

De eerste zaterdag van mei is 'Naakt Tuinieren Dag'. De meeste mensen vinden tuinieren met hun kleren aan al fijn, maar vandaag wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Marlies van Rijssel van naturistencamping 'De Grens' in De Moer was te gast bij Graat & De Laat op Omroep Brabant radio. Volgens haar is er niets zo fijn als naakt in de natuur zijn. "Er zijn gewoon heel veel dingen die je kunt doen in je Adam- of Eva-kostuum!"

Marlies vertelt enthousiast over haar naturistencamping: "We hebben vandaag plannen voor een zomerwerkdag. Zo zorgen we ervoor dat alles hier weer groeit en bloeit deze zomer." Naakt Tuinieren Dag is voor haar niet per se speciaal. "Elke dag op de naturistencamping is speciaal. Lekker in de natuur waar je vrij en onbeperkt kunt bewegen."

Maar is helemaal naakt tuinieren wel zo praktisch? "Je wordt niet beperkt door knellende of bezwete kleding. En als we de écht grote machines gebruiken dragen we gewoon de juiste veiligheidskleding. Gelukkig zijn er heel veel dingentjes die je zonder kleren kunt doen. Het onkruid eruit halen bijvoorbeeld."