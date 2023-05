Deze scheurneuzen willen elektrische steps op de weg, zónder kans op boetes

Elektrisch aangedreven steps, skateboards en eenwielers raceten zaterdag door het centrum van Breda. Bij hoge uitzondering, want deze voertuigen zijn in Nederland niet toegestaan op de openbare weg. Je kunt er zelfs een dikke boete voor krijgen. Maar Paul Depla, burgemeester van Breda, zag het deze ene keer door de vingers. Want deze groep van 180 liefhebbers demonstreerde om te laten zien dat het een veilig vervoersmiddel is.

Loïs Verkooijen & Rik Claessen Geschreven door

Bijna allemaal dragen ze een helm: de bestuurders van de voorbijrijdende elektrische steps, skateboards en eenwielers, ook wel onewheelers genoemd. Het zijn allemaal 'Licht Elektrische Voertuigen' (LEV). De actiegroep rijdt een route van tien kilometer. "Wat ze zo mooi maakt? Het is weer eens wat anders", vertelt Hector Nieman van de actiegroep 'Legaal Rijden'.

"Na het ongeluk met de Stint is besloten dat veiligheid voor innovatie gaat."

"De elektrische step is de bekendste van de LEV's. Nu willen we laten zien dat je ze veilig in het verkeer kan gebruiken" , zegt Tim Hartendorp, ook lid van de actiegroep. "Soms wordt het beeld geschetst dat het niet veilig is, maar dat vind ik onterecht." In Nederland speelt het ongeluk met de Stint in 2018 een grote rol, denkt Tim. Bij het tragische ongeluk met de elektrische bolderwagen op het spoor bij station Oss-West kwamen vier kinderen om het leven. "Dat was dramatisch voor iedereen, daarna is die wetgeving op slot gegaan. Er werd vervolgens onderzoek gedaan waaruit bleek dat de Stint onveilig was. Daarom is nu besloten dat veiligheid voor innovatie gaat." Daar sluit Hector zich bij aan: "Mensen van de overheid kennen de LEV's vaak niet eens en vinden het gevaarlijk. We willen laten zien dat het wel kan op de weg."

"Vooral in Nederland is het veilig, met onze vlakke wegen en goede brede fietspaden."

De boete van 400 euro voor de 'onveilige voertuigen' vinden de mannen dan ook niet terecht. "Als je er verantwoord mee omgaat en bijvoorbeeld een helm draagt dan kan het wel. Vooral in Nederland met onze vlakke wegen en goede brede fietspaden." "Voor mij is het zelfs het veiligste vervoersmiddel", zegt een oudere deelnemer van het protest. "Ik heb een hartstilstand gehad. Auto mag ik niet meer rijden en de fiets is minder veilig. Van een elektrische eenwieler stap ik makkelijker af als er iets gebeurt." Voordelen zijn er volgens de actievoerders genoeg. "Ook zijn ze schoon. Dus laat ons de weg op, laat ons helpen om het milieu te verbeteren. Het lost het probleem niet op, maar draagt wel bij!"

(foto: Alain Heeren)