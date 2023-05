Kunst op het blote lijf, hier komt Vincent van Gogh letterlijk tot leven

De Sterrennacht, de Zonnebloemen en Amandelbloesem, het zijn stuk voor stuk meesterwerken van Vincent van Gogh. Beroemde schilderijen die normaal gesproken aan muren in musea te aanschouwen zijn. Zaterdag kwamen ze tot leven in Etten-Leur. Door Van Gogh zijn kunstwerken op lichamen te bodypainten, konden voorbijgangers de werken op een totaal andere manier beleven.

Met zicht op de Van Gogh Kerk, de plek waar Vincent besloot kunstenaar te worden, bodypainten studenten van het Rijn IJssel in Arnhem hun levende canvassen. Geen exacte kopieën van de werken, maar een eigen interpretatie. “Bovenop maak ik de bloesemtak en in het rokje zit de Sterrennacht verwerkt”, vertelt Aniek. “Ik ga zijn stijl proberen na te maken, het is heel leuk om te doen.”

Terwijl een heleboel toeschouwers op nabijgelegen terrassen meekijken, worden zes modellen omgetoverd tot kunstwerk. Levend kunstwerk Sid ondergaat het met een grote glimlach. “Ik heb geen flauw idee hoe het eruit gaat zien”, lacht hij.

Zijn geduld wordt op de proef gesteld, want het kost zo’n vijf uur om zijn lichaam helemaal te verhullen in verf.