Van Nistelrooij verwacht vertrek Silva en Branthwaite: 'Nog even genieten'

De kans is klein dat Fabio Silva en Jarrad Branthwaite volgend seizoen nog in Eindhoven te zien zijn. De twee beste spelers van het veld zaterdagavond tegen Sparta lijken voor PSV niet betaalbaar. Daar baalt Ruud van Nistelrooij van.

Zowel Silva als Branthwaite worden gehuurd van een club in de Britse Premier League en dat is een probleem voor PSV. Silva is bijvoorbeeld gehaald voor 40 miljoen gehaald van FC Porto. Branthwaite is een jonge Engelse verdediger. Beiden zullen dus niet zomaar weggedaan worden. “We gaan nog sowieso drie wedstrijden genieten van deze jongens”, zei Van Nistelrooij na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Sparta. “Je wilt je beste spelers behouden maar dat gaat lastig worden. Het prijskaartje lijkt te hoog. Het gaan moeilijke bedragen worden.”

"Als je ziet dat het totale plaatje niet haalbaar is, hoef je ook niet over perspectief te praten."

De twee huurlingen worden steeds belangrijker voor PSV ziet ook de trainer. “Het is genieten om deze jonge spelers stappen te zien maken. Het zijn geweldige spelers om mee te werken. Ze trainen goed en zijn belangrijk.” Branthwaite heeft inmiddels een basisplaats maar Silva moet het voornamelijk doen met invalbeurten. De spits wil in Eindhoven blijven maar kan PSV hem genoeg perspectief bieden? “Laten we nog maar niet over perspectieven praten”, zei Van Nistelrooij. “Als je ziet dat het totale plaatje niet haalbaar is, hoef je ook niet over perspectief te praten. Laten we dat eerst afwachten.”

