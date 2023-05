Rolstoeltennisser Niels Vink wint opnieuw World Team Cup met Sam Schröder

Rolstoeltennisser Niels Vink (20) uit Helmond heeft opnieuw de World Team Cup gewonnen met Sam Schröder (23). Het is de derde keer op rij dat het duo de landenwedstrijd wint. Het duel met medefinalist Israël werd in twee partijen beslist.

De twee Nederlanders zijn op dit moment veruit de beste in de competitie. Alle grote titels gingen afgelopen jaar naar een van hen. Het was dan ook niet verrassend dat Vink en Schröder de finale van de World Team Cup in Portugal bereikten.

Twee keer winst

In die finale won Sam Schröder met 6-1 en 6-4 van Noam Gershony. Helmonder Niels Vink maakte het daarna af tegen Guy Sasson met twee keer 6-2 op het scorebord.

De finale wordt normaal gesproken afgesloten met het dubbelspel. Na de dubbele winst van de Nederlanders werd deze wedstrijd niet meer gespeeld.

Amputatie

Vink en Schröder spelen in de quaddivisie. Dit is een competitie voor tennissers die een beperking hebben aan hun benen en armen.

Toen Niels een jaar oud was, kreeg hij een gevaarlijke bacteriële infectie. Artsen besloten uiteindelijk om zijn benen en een aantal vingerkootjes te amputeren.

