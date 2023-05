Man met geweld beroofd bij thuiskomst, 3 mannen gaan ervandoor met spullen

Een man is zaterdagnacht beroofd toen hij aankwam bij zijn huis aan de Perosistraat in Tilburg. Dit gebeurde rond drie uur. Drie mannen kwamen meteen op hem af, bedreigden hem en namen persoonlijke spullen van hem mee.

De mannen renden vervolgens weg richting de Componistenlaan. Het slachtoffer raakte niet gewond.

Signalement

Twee daders zijn licht getint. Een van hen is 1,65 meter lang. Hij wordt tussen de 17 en 20 jaar oud geschat. Hij droeg op het moment van de overval donkere kleren met een capuchon en had zijn gezicht bedekt.

De tweede man is 1,85 meter lang. Hij zou tussen de 20 en 25 jaar oud zijn. Hij heeft golvend, krullend haar. Ook hij had donkere kleren aan. Van de derde overvaller is alleen bekend dat ook die donkere kleren droeg.