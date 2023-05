NAC zet ongeslagen reeks voort en lijkt in goede vorm voor de play-offs

NAC Breda heeft de competitiewedstrijd tegen subtopper Almere City zondag gewonnen. Het werd in de Flevopolder 2-0. NAC klimt door de zege over FC Eindhoven naar de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. NAC is al sinds half maart ongeslagen en lijkt in goede vorm voor de aanstaande play-offs om promotie naar de Eredivisie.

De eerste kans van de wedstrijd was er meteen een voor NAC. Matthew Garbett brak door aan de rechterkant en gaf de bal laag voor op Elías Már Ómarsson, maar de IJslander kon niet tot een schot komen.

Goals

Na 20 minuten was Ezechiel Banzuzi dicht bij de openingstreffer. Hij dribbelde langs twee Almeerders, maar zijn schot miste kracht. De bal hobbelde net naast de goal van Nordin Bakker. Vlak daarna leek de bal voor het intikken voor Sabir Agougil, maar Bakker tikte de bal knap uit de benedenhoek van zijn goal.

Tien minuten later viel de openingstreffer dan toch. Agougil pikt de bal op rond het zestienmetergebied en schoot de bal prachtig tegen de touwen: 0-1. Vier minuten later was het opnieuw raak. Jort van der Sande stak Ómarsson weg, die om de Almeerse doelman draaide en de 0-2 binnentikte.

Almere was veel minder dreigend dan NAC. Al moest Banzuzi in de 37e minuut wel even in actie komen in zijn eigen strafschopgebied bij een scherpe voorzet die bij de tweede paal van het NAC-doel belandde.

Beuk

Al met al leek er weinig aan de hand voor NAC, maar na iets minder dan een uur spelen moest de ploeg van coach Peter Hyballa met tien man verder na een rode kaart voor Javier Vet. Hij zou volgens de scheidsrechter een beuk hebben uitgedeeld aan centrumverdediger Théo Barbet van Almere.

Dat was het signaal voor Almere om meer druk te zetten, maar veel grote kansen creëerde de formatie van Alex Pastoor nog altijd niet. Een van de beste was een schot van Anthony Limbombe vanaf de linkerkant, maar NAC-doelman Roy Kortsmit had een uitstekende redding in huis.

Penalty

In de 78e minuut vroeg heel Amere City om een strafschop, nadat invaller Jeredy Hilterman neerging in het zestienmetergebied van NAC. De scheidsrechter oordeelde echter dat er geen sprake was van een overtreding van Anselmo Garcia Mac Nulty op de aanvaller.

Vijf minuten later was Hilterman dichtbij de aansluitingstreffer, maar hij kon te weinig vaart zetten achter zijn schot. Zo trok NAC de zege over de streep en gaat de ploeg van Hyballa met een goed gevoel op weg naar de play-offs.