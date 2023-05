Fietser komt goed weg als auto uit de bocht vliegt

Op een filmpje dat zondagochtend op videoplatform Dumpert werd geplaatst, is te zien hoe een autobestuurder in Veldhoven zowat uit de bocht vliegt en bijna een fietser raakt.

Niet ver van het Máxima Medisch Centrum (MMC) slaat een grijze Lexus met veel geronk rechtsaf. De bestuurder maakt een gekke manoevre en vliegt met piepende banden uit de bocht. De auto rijdt daardoor de berm over en eindigt zelfs op het fietspad. Voor een fietser is het een kwestie van seconden of de auto hem had geraakt.

Navraag bij de politie leert dat de fietser of andere getuigen zich waarschijnlijk niet hebben gemeld. "Ik kan geen melding vinden", reageert een woordvoerder. Hij concludeert op basis van het filmpje dat het vermoedelijk om roekeloos rijden gaat. "En ik zie vooral schade bij de veroorzaker."

De woordvoerder heeft zijn collega's van basisteam De Kempen geïnformeerd over het ongeluk in Veldhoven. Mogelijk dat er een gesprek komt met degene op wiens naam de auto staat.

Het kenteken van de Lexus RC F is namelijk duidelijk te zien in de video. De wagen is sinds december in het bezit van de huidige eigenaar, blijkt uit gegevens van Autoweek.nl.