Onweersbuien met veel regen in korte tijd: tunnels lopen onder water

Door felle onweersbuien staan meerdere straten in en rondom Eindhoven blank. Omdat er plaatselijk veel regen in korte tijd kan vallen, heeft het KNMI zondag code geel uitgeroepen in onder meer onze provincie.

In het gebied tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven is al veel regen gevallen. In Eindhoven kunnen meerdere tunnels de hoeveelheid water niet meer afvoeren. In Veldhoven en Nuenen zijn voetbalwedstrijden afgelast door de onbespeelbare velden. Verder raakte de schoorsteen van een huis in Son en Breugel beschadigd door blikseminslag. De brandweer trok daarom met een hoogwerker naar de Dekkerstraat om losse stenen op te ruimen.

Ook in provincies als Zuid-Holland, Limburg en Utrecht geldt code geel. De buien verdwijnen zondagavond weer. De waarschuwing geldt tot acht uur zondagavond. Er kan zo'n 50 millimeter regen vallen, verwacht Weerplaza. "Heel lokaal nog meer zelfs." Volgens de weersite is zondagmiddag in Eindhoven al 20 millimeter gevallen. "Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden", meldt het KNMI over de wateroverlast. Het blijft overigens wel warm in Brabant. In Eindhoven lag de temperatuur 's middags rond de 20 graden.

De Vonderweg in Eindhoven (foto: SQ Vision).

De bliksem sloeg in bij de schoorsteen van dit huis (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

De Kennedylaan in Eindhoven loopt onder water.