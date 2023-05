Heftigste buien zijn achter de rug, maar er is nog meer regen op komst

De hevige buien die delen van de provincie zondag teisterden, zien we deze week niet. Maar er is wel nog veel meer regen in aantocht, vertelde weerman Rico Schröder van Weerplaza maandagochtend op Omroep Brabant.

Dinsdag hebben we de hele dag te maken met regen, vertelde Rico maandagochtend op Omroep Brabant. "De temperatuur komt dinsdag uit op maximaal 16 tot 18 graden, maar tijdens buien is het maar een graad of 14. Later op de dag wordt het geleidelijk vanuit het westen droog en misschien dat dinsdagavond nog even de zon doorbreekt."

Woensdag wordt volgens Rico wederom een dag met flink wat regen. "Met later weer enkele buien. Dit is ook donderdag en vrijdag het geval. We belanden een beetje van de regen in de drup."

De temperatuur gaat later in de week weer wat omhoog en in het weekend komt die weer op 20 graden uit. "Dan wordt het ook weer wat droger."