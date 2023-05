Dit filterapparaat haalt CO2 uit de lucht en Elon Musk gelooft erin

CO2 op een efficiënte manier uit de buitenlucht halen om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan: dat was de grote uitdaging voor ondernemer Hans de Neve, eigenaar van het Eindhovense bedrijf Carbyon. Het is onmogelijk, kreeg hij te horen. Te duur en niet op grote schaal uit te rollen. Maar dat motiveerde hem alleen maar. Een steuntje in de rug van een miljoen dollar van Elon Musk heeft inmiddels wereldwijd deuren geopend voor zijn bedrijf.

"Gemiddeld stoten we per persoon ongeveer tienduizend kilo, tien ton, CO2 per jaar uit", vertelt De Neve. "Met onze proefopstelling kunnen we per jaar tweeduizend kilo CO2 uit de buitenlucht filteren", rekent hij voor. Met ruim twintig collega's is De Neve nu druk bezig om de techniek verder te verbeteren. Volgend jaar hopen ze een proefopstelling te hebben die honderd tot tweehonderd ton CO2 per jaar uit de lucht kan halen.

Met succes, want sinds kort staat er bij Carbyon op de High Tech Campus in Eindhoven een proefopstelling waar de wereld in zijn woorden 'op zit te wachten'.

Een oplossing die CO2 uit de lucht haalt, is hard nodig. Zeker zo belangrijk als ervoor zorgen dat er geen extra CO2 in de lucht belandt, zoals veel duurzame maatregelen beogen, beaamt De Neve. "Natuurlijk pleit ik voor gedragsverandering, maar ik denk dat het risicovol is om alleen daarop in te zetten om het klimaatprobleem op te lossen", legt hij uit. "Daarom moeten we in mijn ogen op zeker spelen en technologieën ontwikkelen om de CO2 die we de afgelopen honderd tot honderdvijftig jaar hebben uitgestoten, uit de lucht te halen."

Vorig jaar won Carbyon een miljoen dollar in de XPRIZE-competitie, uitgeschreven door Tesla-baas Elon Musk. Dat heeft zeker een steuntje in de rug opgeleverd. "Het heeft deuren voor ons geopend. Ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Mooi, want hoe meer mensen hiermee bezig zijn en hoe meer onderzoek er wordt gedaan naar het uit de lucht halen van CO2, hoe beter voor ons allemaal", zegt hij.