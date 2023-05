Tiener wil gestolen computer verkopen, maar wordt gesnapt door eigenaar

De politie heeft zondagavond een 16-jarige jongen uit Gilze aangehouden, die een gestolen computer probeerde te verkopen. Die werd eind april meegenomen tijdens een inbraak bij een bedrijf aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg.

Een medewerker van dat bedrijf zag zondag hoe op internet een computer te koop werd aangeboden, die wel erg veel op het gestolen exemplaar leek. Hij schakelde de politie in en besloot een afspraak met de verkoper te maken.

Samen met een paar agenten die in burger gekleed waren, zijn ze zondagavond rond acht uur naar het adres van de verkoper gegaan. Daar bleek het om de 16-jarige jongen te gaan. Toen duidelijk was dat het inderdaad om de gestolen computer ging, is de tiener aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek.