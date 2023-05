Jeffrey Herlings is superblij met nieuw record: 'Ik wilde dit als kind al'

Jeffrey Herlings was zondag in de wolken met zijn 102e GP-overwinning. Voor de motorcrosser uit Oploo kwam een droom uit: hij reed het recordaantal GP-overwinningen uit de boeken. Dat oude record van 101 overwinningen stamde uit 2006. In MX Brabant zie je hoe gelukkig Jeffrey is met dat record. En aandacht voor Glenn Coldenhoff, de Brabantse MX2-rijders en de belevenissen van de ouders van coureur Roan van de Moosdijk.