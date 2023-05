Als PSV tweede wordt, is seizoen niet geslaagd, vinden Van de Kerkhofjes

Nog twee keer winnen en PSV is zeker van die cruciale tweede plaats in de eredivisie. "Maar daarmee is het seizoen niet geslaagd", zegt René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Want daarvoor moet je hier kampioen worden. Dat is bij Ajax ook zo." De Amsterdammers zijn al helemaal met een tegenvallend seizoen bezig en als het aan René ligt, wordt het nog erger: "Helemaal niks in Amsterdam."

Het is wel een vriendelijke vorm van leedvermaak die René voelt. "Ik vind dat leuk. Andersom gebeurt dat ook en dat moet zo blijven." Willy voelt het iets anders. "Ik gun het Ajax wel dat ze derde worden en de Europa League in mogen. Ajax heeft er mede voor gezorgd dat we veel punten hebben gescoord in Europa en na volgend jaar weer twee vaste plekken in de Champions League hebben. Maar als het scenario van René uitkomt dan hebben ze het in Amsterdam aan zichzelf te danken."

Ook over de prestatie van PSV verschillen de broers wat van mening. "Als je twee prijzen pakt en tweede wordt, dan heb je het redelijk gedaan", vindt Willy. "Ik geef een zeven voor dit seizoen." Broer René komt niet verder dan een zesje. "Jullie weten net zo goed als ik dat hier maar één plaats telt en dat is de eerste. Al het andere is bijzaak. Als PSV geen kampioen wordt dan is het seizoen niet geslaagd."