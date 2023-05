Autobedrijf Van Mossel koopt grote Duitse autodealer

Autodealer Van Mossel Automotive Groep uit Waalwijk gaat fors uitbreiden in Duitsland. Met het overnemen van dealergroep Hugo Pfohe uit de regio Hamburg zet de onderneming de eerste grote stap buiten de Benelux.

De overname past perfect in de Europese groeistrategie, laat Van Mossel-topman Eric Berkhof weten. "Hugo Pfohe zit in een strategische regio voor ons in Duitsland", meent Berkhof. "De leasebedrijven die we al hebben in Düsseldorf, zijn daar een perfecte aanvulling op."

Familiebedrijf

Hugo Pfohe heeft zevenhonderd medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Dit familiebedrijf handelt in automerken als Ford, Mazda, Kia, Mini, BMW, Jaguar en Landrover.

Het 75 jaar oude Van Mossel is naar eigen zeggen de grootste autodealergroep in de Benelux, dat jaarlijks ruim 150.000 nieuwe en gebruikte auto’s verkoopt en rond de 100.000 lease-auto’s heeft rondrijden.

De omzet van de Van Mossel Aumotive Group was vorig jaar zo’n 3,5 miljard euro. Het bedrijf heeft rond de 350 vestigingen in Europa en zo’n 5000 medewerkers.

In de afgelopen jaren is Van Mossel enorm gegroeid. In de Benelux werden talloze autobedrijven overgenomen. Nu richt het bedrijf zich vooral op verdere groei in Europa.