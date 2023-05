Meisjes (11) verzonnen 112-melding: dat kost duizenden euro's en uren tijd

Politie, brandweer en ambulancepersoneel zijn afgelopen vrijdag voor niets op zoek geweest naar een man die vanaf een fietsbrug het Wilhelminakanaal in zou zijn geduwd in Tilburg. Nu blijkt dat het verhaal van voor tot achter verzonnen was. "Een van de vaders had nog eens indringend met zijn dochter gesproken. Toen kwam het ware verhaal eruit", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

Vrijdag aan het eind van de ochtend kwam bij de politie de bewuste melding binnen. Twee spelende kinderen hadden 'gezien' dat er iemand vanaf de fietsbrug aan de Voldijk in het water was geduwd. Maandag werd bekend dat twee elfjarige meisjes het alarmnummer 112 hadden gebeld met een verzonnen verhaal. De hulpdiensten kwamen vrijdag massaal in actie. Zo werd een Burgernetmelding verzonden om uit te kijken naar een man op een gele scooter. Die zou bij het voorval zijn betrokken. Vervolgens werd een grote zoekactie opgetuigd door de hulpdiensten om naar het 'slachtoffer' te zoeken. Daarbij werden onder meer duikers van de brandweer, een sonarboot en een politiehelikopter ingezet. Van Hooijdonk: "Ook het scheepvaartverkeer en pompgemaal werden stilgelegd. We zijn hier enkele uren bezig geweest en dat heeft een lieve duit gekost. Bovendien zijn het ook verloren uren, die we elders hadden kunnen inzetten." Onnodig op zoek

Volgens de woordvoerder kreeg de politie zondagavond een telefoontje van een van de vaders. Het verhaal van zijn dochter en een ander meisje (beiden elf jaar) bleek verzonnen. "Beide meisjes zijn nog geen twaalf jaar en kunnen daarom geen straf krijgen. Ook de kosten voor de hulpdiensten kunnen niet verhaald worden op de ouders. We gaan natuurlijk nog wel samen met de kinderen en hun ouders in gesprek." Van Hooijdonk denkt dat de meisjes de gevolgen van hun actie niet hebben overzien. "Misschien wilden ze een grapje uithalen, maar dit is geen leuk grapje. De hulpdiensten waren lange tijd naarstig op zoek naar een vermiste persoon in het water." Geen verwijzing HALT

Vanwege hun jonge leeftijd konden de meisjes niet worden doorverwezen naar Bureau HALT. Daar worden jongeren van twaalf tot en met achttien jaar in dit soort gevallen naartoe verwezen. Volgens een woordvoerder van HALT krijgen de jongeren dan een leeropdracht, waarin ze hun gedrag moeten verantwoorden en bedenken hoe ze tot hun daad zijn gekomen. Ook moeten ze nog een excuusgesprek met een slachtoffer voeren. "Dat had in dit geval bijvoorbeeld een agent of een brandweerman kunnen zijn", zegt de woordvoerder.