Jong PSV verrast koploper PEC Zwolle, TOP Oss en FC Den Bosch spelen gelijk

Jong PSV zorgde in de Keuken Kampioen Divisie voor een daverende verrassing door koploper PEC Zwolle met 3-1 te verslaan. TOP Oss speelde verdienstelijk met 1-1 gelijk bij Jong AZ. FC Den Bosch bleef tegen hekkensluiter Jong Utrecht steken op 0-0.

Jong PSV - PEC Zwolle 3-1

Jong PSV bezorgde koploper PEC Zwolle een dure nederlaag in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De Zwollenaren staan met nog twee speeldagen gelijk met Heracles. Jong PSV ging voortvarend van start. In het eerste gedeelte van de wedstrijd werden doelpunten van Dante Sealy en Foda Fofana afgekeurd. PEC Zwolle trof in de hele wedstrijd maar liefst drie keer de paal.

Jason van Duiven hielp Jong PSV aan een 1-0 voorsprong. Op slag van rust kwam PEC Zwolle langszij door een eigen doelpunt van Jenson Seelt.

De thuisclub speelde een goede wedstrijd. Vijf minuten na rust kwam ze weer aan de leiding dankzij een treffer van Livano Comenencia, die zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte. In blessuretijd gooide Simon Colyn de wedstrijd definitief op slot.