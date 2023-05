Muggenbeten voorkomen? Dit zijn de feiten en dit zijn de fabels

Het muggenseizoen is begonnen. Op sociale media delen mensen massaal tips tegen muggenbeten, maar werkt alles even goed? Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University onderscheidt de feiten van de fabels.

Als het zo vochtig blijft, zullen veel eitjes over ongeveer een maand uitkomen. "Dan krijgen we meer muggen. Dat gebeurt meerdere keren per jaar. Iedere nieuwe generatie zorgt voor meer muggen, als er tenminste genoeg broedplaatsen zijn. Dat is afhankelijk van de temperatuur en het natte weer."

De vrouwtjesmuggen worden in deze periode wakker uit hun winterslaap. Ze gaan op zoek naar broedplaatsen. Daarom zien mensen nu steeds meer muggen. Van Vliet: "Muggen leggen hun eitjes in het water. Met het natte weer vinden ze op dit moment voldoende geschikte plekken."

Om je te beschermen tegen vervelende muggenbeten, is een goede voorbereiding belangrijk. Maar middeltjes met citroen, munt of lavendel? Die gaan je waarschijnlijk niet helpen. Van Vliet: "Ik heb daar mijn twijfels bij. Geurkaarsen en oliën lijken muggen niet af te schrikken."

Wat wel helpt? Zoek iemand op die vaak gebeten wordt door muggen. "Het is misschien niet zo'n sociale oplossing, maar het werkt wel. Muggen vinden je lichaamsgeur en temperatuur aantrekkelijk of niet. Daarom wordt de een vaker gebeten dan de ander. Helaas kun je daar zelf niets aan doen."

Wat kun je wel doen?

Zorg voor goede horren voor je ramen.

Giet eens in de twee of drie weken alle spullen met water in je tuin leeg. Bijvoorbeeld vogelbadjes of bloempotten.

Sluit ook je regenton af.

Sommige mensen hebben ook in de winter veel muggen in huis. Zij moeten volgens de bioloog eens kijken in de kruipruimte van het huis. "De molestus, een soort huissteekmug, gaat niet in winterrust. Deze soort vindt soms broedplekken in kruipruimtes waar water staat."