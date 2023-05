Mensen vluchten Primera uit voor plotselinge mistwolk: 'Iedereen in paniek'

Medewerkers van de Primera in Nuenen schrokken zich dinsdagochtend rot toen ze plotseling een grote witte mistwolk op zich af zagen komen. Vlak nadat een klant geld had gepind, ging het beveiligingssysteem van de geldautomaat af. Binnen twintig seconden was de winkel gevuld met nevel. Geschrokken vluchtte iedereen het winkelcentrum uit. "Iedereen was in paniek", zegt eigenaar Rien van den Reek.

"Dit is de boosdoener", zegt Van den Reek dinsdagmiddag als hij naar de gele Geldmaat in zijn winkel wijst. Rondom de automaat ligt nog wat troep. "Uit de generator kwam allemaal vettigheid en rommel. Het was een ravage. Hij zit nu nog onder het vet en het is glad op de grond. Iemand is hier zelfs al gevallen." Het beveiligingssysteem van de automaat was die ochtend plotseling afgegaan, waardoor er een hoop mist uit kwam. "Het ging heel snel. Binnen twintig seconden stond de hele winkel vol", herinnert de eigenaar zich van de Primera zich.

Hij laat bewakingsbeelden zien van het moment waarop het mis ging. Te zien is dat iemand geld opnam bij de automaat en wegliep. Een paar seconden later spoot er mist uit het plafond en werd het beeldscherm wit. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het was echt wel schrikken." De mistwolk verspreidde zich door het hele winkelcentrum. "De paniek was erg groot. Zoiets ben je natuurlijk niet gewend. Het alarm ging overal af." Politie en brandweer waren al snel in het winkelcentrum aanwezig. Iedereen moest buiten wachten tot de wolk weggetrokken was.

Na zo'n drie kwartier kon iedereen weer naar binnen. De winkel van Van den Reek lag vol troep, maar waarom het systeem afging, weet hij niet precies. "Volgens de mensen van Geldmaat was er misschien iets kapot in het elektronische systeem. Ze zeiden dat ze nog maar twee keer eerder hadden meegemaakt dat het systeem spontaan afging." Voor Van den Reek is het nu vooral afwachten tot het probleem wordt opgelost. "De mensen van Geldmaat zijn aan het kijken wat er kapot is en hoe het op te lossen is. Daarna moet het worden schoongemaakt. Het zal denk ik allemaal nog wel een paar dagen duren." Eén ding weet hij in ieder geval zeker: "Dit hoop ik nooit meer mee te maken". Beelden van de mistwolk in de winkel staan bovenaan dit artikel. Hieronder zie je hoe het winkelcentrum werd ontruimd: