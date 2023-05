Ontsnapt hangbuikzwijn laat zich niet zomaar vangen

Enkele agenten hebben dinsdagavond hun handen vol gehad aan het vangen van een ontsnapt hangbuikzwijn. Het beest struinde door de voortuinen van de huizen in de Baverdestraat in Lieshout en gaf zich niet zomaar over.

Enkele buurtbewoners hielpen mee om het hangbuikzwijn te vangen. En dat viel nog niet mee. Het zwijn stribbelde tegen. Volgens Willem Verhoeven, die bij zijn ouders op bezoek was, duurde het in totaal zo'n drie uur voordat het beest afgevoerd kon worden. Vanaf het balkon filmde Verhoeven de jacht op het hangbuikzwijn. Rond zeven uur is het zwijn in een busje afgevoerd. Van wie het zwijn is, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk waar het zwijn naartoe is gebracht. In de video boven dit artikel zie je hoe agenten proberen het hangbuikzwijn te vangen.