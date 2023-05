Kinderlokker misbruikt jonge meisjes en krijgt drie jaar cel en tbs

Martijn A. (33) uit Tilburg heeft drie jaar cel en tbs met voorwaarden gekregen omdat hij in Waalwijk meisjes van 10, 11 en 14 jaar misbruikt heeft. De kinderlokker ging steeds verder in zijn drang om meisjes in zijn auto te krijgen. Het derde meisje verkrachtte hij uiteindelijk. Hij werd opgepakt, omdat haar moeder meteen ingreep.

Bij de eerste twee meisjes bleef het in september 2021 bij lokken, z’n penis laten zien en geld aanbieden. Bij het derde meisje was het raak. Zij stapte in zijn auto en werd seksueel misbruikt.

Het gebeurde allemaal in Waalwijk tussen half september en 1 oktober 2021. Martijn reed daar steeds rondjes door het centrum en sprak jonge meisjes aan.

Chips halen

De eerste twee meisjes gingen er snel vandoor, maar op 1 oktober ging het wel mis. Een meisje van 11 mocht van haar moeder even naar de Albert Heijn in winkelcentrum De Els om chips te halen.

De officier van justitie moest tijdens de zitting, twee weken geleden, bekennen dat het hem aan het hart ging toen hij de beelden zag van die avond, net na zes uur. “Ik zag een klein meisje op een iets te grote blauwe fiets met zo’n bakje voorop. Ze werd aangesproken door een man in een zwarte Audi A3 en ik zag hoe ze haar fiets wegzette. En ze stapte in.”

'Doe eens normaal'

In de auto zat Martijn die haar met een heel eenvoudige smoes zijn auto in lokte. Haar ouders zouden hem hebben gevraagd om hun dochter op te halen omdat het regende. Ze geloofde hem.

Tot Martijn helemaal niet naar haar huis bleek te rijden, raakte ze in paniek. Martijn ging bij haar op de achterbank zitten en begon met seksuele handelingen. “Doe eens normaal, ik ben pas 11”, had het meisje geroepen. “Straks krijg ik nog kinderen.”

Maar Martijn stopte niet. Na een kwartier bracht hij het elfjarige meisje weer terug naar de Albert Heijn, waar ze haar fiets van het slot haalde en snel naar huis reed.

Meteen monsters afnemen

Dankzij de moeder kon Martijn al de volgende dag worden opgepakt. Zij is zelf arts en greep kordaat in: niet wassen en niet plassen, maar meteen monsters afnemen.

Dankzij het DNA dat de moeder zelf veiligstelde, werd duidelijk dat Martijn de dader was. Ook was zijn Audi vaker gezien en kwamen andere zaken aan het licht.

De officier van justitie verbaasde zich erover dat Martijn zo snel achter elkaar steeds zwaarder de fout inging. “In juni 2021 een meisje van 17 gewenkt in Tilburg. In september probeerde hij meisjes van 10 en 14 te verleiden en zijn penis te laten zien. En op 1 oktober verkrachtte hij een meisje van 11 in zijn auto.

'Nieuwe baan'

Martijn, die acht verhoren lang ontkende, gaf tijdens de zitting wel toe dat hij fout zat. Hij had geen idee waarom hij dit deed. “Ik denk dat de spanning van een nieuwe baan mij te veel werd”, verklaarde hij.

Opvallend genoeg had hij alles goed op de rit in zijn leven met zijn vriendin en jonge dochtertje, zo zei hij zelf. Hij wil ook behandeld worden, want zoiets mag volgens hem nooit meer gebeuren. De rechtbank legde hem naast de celstraf dan ook een behandeling op in een kliniek. Ook na zijn behandeling blijft hij onder toezicht.