Vader misbruikte dochter en haar vriendinnetjes, zes jaar cel en tbs geëist

De emoties liepen woensdag hoog op in de rechtbank in Den Bosch. Daar stonden een vader en zijn jonge dochter lijnrecht tegenover elkaar. Hij zou haar meer dan tien jaar hebben misbruikt. En niet alleen haar, maar ook haar beste vriendinnetjes.

Waar de emoties in de zaal zo hoog opliepen bij de vier slachtoffers en hun familie, zo onderkoeld en emotieloos reageerde de 55-jarige M. uit Beek en Donk. Hij ontkent alle beschuldigingen van zijn eigen dochter en de vriendinnen. Als hij al reageerde op vragen, was het antwoord kort en zakelijk: “Die meiden zijn vaak achterbaks”, zo reageerde hij op alle aantijgingen. Zijn dochter zoekt vooral aandacht, meende M. en de meiden probeerden hem erin te luizen.

Kriebelde op haar rug

Volgens de verklaringen van de meisjes ging M. steeds hetzelfde te werk. Als zijn dochter niet kon slapen, dan kriebelde hij haar over haar rug. Maar daar bleef het niet bij, want zijn hand ging steeds verder naar beneden tot de schaamstreek. Ondertussen bevredigde hij zichzelf en legde zijn dochter uit hoe zij dat ook kon doen.

Vriendinnetjes, die een kleine tien jaar geleden nog op de basisschool zaten, werden ook geconfronteerd met de vader van hun vriendin. Dan lag hij naakt in bed of kwam hij plotseling in de tent tijdens een logeerpartijtje.

Volgens de verklaringen liet hij pornofilmpjes zien of begon hij over masturberen. En als ze dat niet kenden, moest zijn dochter het voordoen en masturbeerde hij ook. Ook betastte hij de meisjes.

De dochter, die inmiddels volwassen is, en met haar vriendje in de zaal zat, bracht de zaak vorig jaar aan het rollen. Bij de GGZ begon ze over het jarenlange misbruik en daaruit volgde een aangifte over de periode vanaf 2007 tot 2018. Bijna elke avond kwam hij naar haar kamer, zo heeft ze verklaard. Om aan haar te zitten en te masturberen.

Afluisterapparatuur in de slaapkamer

De rechter vroeg hem of hij verliefd was op zijn dochter of geobsedeerd, maar dat ontkende M. Vreemd was wel dat hij afluisterapparatuur in de slaapkamer van zijn dochter ophing toen zij een vriendje kreeg. Hij luisterde hoe zij seks hadden en daarover spraken en werkte die opnames uit op schrift.

Pijnlijke details waren dat veel mensen wel eens iets hoorden over het seksuele gedrag van M. Al jaren geleden werd hij aangesproken op zijn daden door zijn eigen vrouw en de moeder van een vriendinnetje. En ook zijn schoonmoeder wist ervan. In 2018 en 2020 zat hij zelfs al twee keer een paar dagen vast vanwege twee aangiften van twee vriendinnen van zijn dochter. Beide zaken werden toen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en dat had pijn gedaan bij de slachtoffers, zo vertelden ze woensdag. Inmiddels zijn beide zaken weer heropend na de aangifte van de dochter in 2022.

Concentratieproblemen en paniekaanvallen

De vier meiden verklaarden allemaal dat ze nog steeds heel veel last hebben van wat er allemaal is gebeurd. Van concentratieproblemen en paniekaanvallen tot suïcidepogingen aan toe.

Ze kenden elkaar zo goed en waren beste vriendinnen. Hun families woonden bij elkaar in de buurt en kwamen veel bij elkaar over de vloer. De woede dat M. in die gezellige sfeer misbruik zou hebben gemaakt van hun kinderen was voelbaar in de rechtszaal. Regelmatig verlieten mensen de zaal om even af te koelen.

M. hoorde het allemaal aan. Het ging best goed met hem in de gevangenis. Hij leeft daar van dag tot dag en ziet wel wat er gebeurt als hij ooit weer vrijkomt. De relatie met zijn vrouw is voorbij. En of hij zijn vijf kinderen straks nog ziet, laat hij aan hen over.

Goede kans dat het nog even duurt voor hij weer uit de cel komt. De officier van justitie eiste voor het misbruiken van zijn dochter en haar vriendinnetjes zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ook vragen alle slachtoffers een schadevergoeding die in het hoogste geval oploopt tot zo'n 20.000 euro.

De uitspraak van de rechtbank is op 24 mei.