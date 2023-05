WK-stunt met bronzen medaille voor judoka Joanne van Lieshout

Judoka Joanne van Lieshout heeft haar debuut op de WK in Doha opgeluisterd met een bronzen medaille in de klasse tot 63 kilogram. In de strijd om brons was de 20 jaar oude Van Lieshout uit Lierop te sterk voor de Mexicaanse Prisca Awiti Alcaraz.

Na ruim drie minuten besliste Van Lieshout de strijd om de derde plek op ippon, nadat ze de Zuid-Amerikaanse na een schouderworp tien seconden in de houdgreep hield. Na de dubbele waza-ari was de wedstrijd beslist: ippon. Vervolgens rende de judoka uit Lierop naar haar coach en vloog ze hem in de armen.

Eerder op de dag had Van Lieshout bij de laatste vier verloren van de Sloveense Andreja Leski. De debutante, de nummer 21 van de wereld, had toen al vier keer gewonnen. Van Lieshout verraste in de tweede ronde ook de Britse Lucy Renshall, de mondiale nummer 1. De Brabantse besliste drie duels met een armklem in haar voordeel.

Van Lieshout is tweevoudig wereldkampioene bij de junioren. Ze ontving eind vorig jaar op het Sportgala de Young Talent Award, de prijs voor het grootste Nederlandse talent in de sport. Ze trad daarmee in de voetsporen van onder anderen Dafne Schippers (2011), Mathieu van der Poel (2013) en Max Verstappen (2014).