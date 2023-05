Jongen zakt tot zijn middel weg in drijfzand en komt muurvast te zitten

Een jongen is woensdagmiddag op het strandje aan de Asterdplas in Breda in drijfzand gezakt. Hij zakte tot zijn middel weg en zat muurvast.

De brandweer moest de jongen met scheppen uitgraven. Het duurde ongeveer een kwartier voordat de jongen bevrijd was. Een andere jongen kon zelf weer uit het zand komen. Door de flinke hoeveelheid regen van de afgelopen dagen was het strand kletsnat. Mogelijk heeft dat ervoor gezorgd dat de jongen zo diep wegzakte.