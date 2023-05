Meeste regen in 24 uur tijd: Eindhoven krijgt het flink te verduren

De flinke regenval van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat het op sommige plaatsen in Brabant kletsnat is. Eindhoven spant landelijk zelfs de kroon: de afgelopen dag viel er in de omgeving van de lichtstad gemiddeld 26.4 millimeter regen. Dat is meer dan twee emmers water per vierkante meter.

Vooral het gebied ten zuiden van Eindhoven kreeg het in het laatste etmaal flink te verduren, blijkt uit de neerslagmeter van Buienradar. Op andere plekken in Brabant is het ook nat, maar veel minder dan in het zuidoosten van de provincie. Bergen op Zoom staat op de tweede plaats als het om regen per vierkante meter gaat: daar viel gemiddeld zo’n 10.3 millimeter.

Landelijk gezien is het alleen in het oosten, in de buurt van Enschede en tegen de Duitse grens in Limburg, nog natter.

Regen blijft

Voor wie wel klaar is met het druilerige weer, is er voorlopig nog geen goed nieuws. "Woensdagavond en donderdagochtend is het wel droog", zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza. "De zon doet aardige pogingen om een gat in de bewolking te breken, maar donderdagmiddag is het een herhaling van zetten. Ook dan is er een grote kans op stevige plensbuien."

Ook vrijdag overdag verwacht weervrouw Knol nog buien: "Daarna zijn er langere droge perioden en komen we weer in de buurt van de 20 graden. Het weekend ziet er goed uit."

Kanoën in een tunnel

Zondag begon de periode van regenachtig weer. In de buurt van Nuenen vielen hoosbuien met zo veel water, dat straten blank kwamen te staan. Voetbalwedstrijden moesten worden afgelast, omdat velden onbespeelbaar waren. In Nuenen liep een fietstunnel onder de Europalaan onder water.