Dit zijn de 5 natste plekken in Brabant en hier valt de minste regen

We hebben een extreem nat voorjaar. Van januari tot en met nu viel er meer regen dan normaal. Maar in sommige plaatsen in Brabant is het wel heel nat. Giersbergen spant de kroon. Daar viel dit jaar tot nu toe 434 millimeter neerslag. Veertig procent meer dan bijvoorbeeld in Leende, de droogste plek in Brabant. Normaal gesproken valt er in een heel jaar gemiddeld 870 millimeter neerslag in ons land.

Dat zocht Weerplaza voor ons uit. Volgens meteoroloog Johnny Willemsen is het vooral een kwestie van pech of geluk. "Die grote verschillen ontstaan door de plensbuien van de afgelopen weken. Op sommige plekken valt er 30 millimeter neerslag, terwijl het even verderop droog blijft.” Dat gebeurde ook afgelopen weekend. In een groot deel van Brabant bleef het toen droog, terwijl in Eindhoven hele straten blank stonden. “Het kan dus zomaar zijn dat plaatsen waar nu nog minder regen is gevallen, de komende dagen de boel inhalen.” De top 5 plaatsen waar de meeste regen viel: Giersbergen 434,6 mm Zundert 416,1 Gilze Rijen 414,6 Eersel 399,9 Esbeek 397,4 De top 5 plaatsen waar de minste neerslag viel: Gemert 336,0 mm Leende 308,1 Maarheeze 310,0 Someren 325,1 Bergen op Zoom 335,5 Bij de Zorgboerderij in Giersbergen kunnen ze er wel om lachen. “We hebben er geen invloed op hè”, zegt Adrie Ros (76). Hij komt vijf dagen per week bij de dagbesteding voor ouderen en zit op zijn knieën in de moestuin te werken. “We hebben nog niet hoeven sproeien. En de natuur heeft tijd gehad om bij te komen, dus dat is fijn.” De eigenaresse van de Zorgboerderij hoopt wel dat het de komende tijd wat droger wordt in Giersbergen. “Normaal gesproken hebben we de eerste groenten al uit de tuin kunnen halen, maar nu eten we hier nog steeds winterkost”, lacht Hellen Junggeburth.