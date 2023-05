Jongeren redden buurthuis om hun Molukse cultuur te bewaren

Een nieuwe generatie jongeren heeft het Molukse buurthuis Toma in de Bredase wijk de Driesprong van de ondergang gered. In november moest het wijkgebouw door subsidieproblemen de deuren sluiten. Een groep Molukse twintigers neemt het beheer over. En niet alleen voor henzelf: "Mijn oma komt nu ook weer buiten!" Zaterdag is de feestelijke heropening.

De 25-jarige Patchouly Hinoke herinnert zich dat er in de winter twee mensen uit de Molukse gemeenschap overleden: "Juist toen we dicht waren. We moesten daarom een tent op het plein zetten om mensen te ontvangen om te condoleren en voor een kopje koffie. Het was hartstikke koud en we waaiden bijna weg. We misten het buurthuis enorm, terwijl we er gewoon voor stonden."

En dus kwam er actie vanuit de Molukse gemeenschap. Samen met een aantal leeftijdsgenoten trommelde Patchouly de jongeren uit de wijk op. Die waren het er snel over eens dat buurthuis Toma niet mocht verdwijnen. "We vonden dat we iets voor onze wijk moesten doen, zoals onze opa's en ooms dat eerder deden. Nu zijn we zelf oud en wijs genoeg."