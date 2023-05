Gerard van Maasakkers vindt Brabantse Top 100 spannend: 'Tel ik nog mee?'

Elk jaar staat Gerard van Maasakker met flink wat liedjes in de Brabantse Top 100. De liedjesschrijver uit Nuenen woont nu in het Vlaamse Gent, maar maakt nog steeds muziek in het Brabants. Hij is trots op zijn Brabantse tongval: 'Ik vind het gewoon mooi.”

Je zou hem hofleverancier kunnen noemen. In 2022 stond hij met 6 liedjes in de lijst met de mooiste muziek uit onze provincie. “Als ik hoor dat er weer gestemd kan worden, ben ik altijd wel benieuwd wat mijn eigen waarde is. Tel ik nog mee?” Dat zegt hij in het Omroep Brabant-radioprogramma Brabants Bont tegen presentator Hubert Mol. Maar elk jaar staat hij toch weer met een flink aantal nummers in de Brabantse Top 100.

Een dialectzanger zou Van Maasakkers zichzelf niet noemen. “Het dialect is nooit een doel op zich geweest. Brabants is gewoon mijn eerste taal”, legt hij uit. “Later leerde ik pas Nederlands. Toen ik begon 35 jaar geleden begon merkte ik dat ik me in het Brabants het beste kan uitdrukken.” De liedjes die hij nu maakt, klinken wel anders dan toen hij begon. “Nee, de woorden klinken niet meer zo Brabants als toen, maar ik koester mijn Brabantse tongval wel. Ik vind het mooi en fijn om te gebruiken. En het lukt me nog altijd goed.”

Een troubadour zou hij zichzelf ook niet noemen. “Dat heb ik nooit een mooie term gevonden, het doet me altijd aan de Middeleeuwen denken”, zegt hij lachend. “De inspiratie voor mijn nummers haal ik uit mijn eigen leven. Vorig jaar maakte ik een liedje, 'Koffie zetten', dat gaat over dementie. In mijn eigen kennissenkring begin ik dat nu tegen te komen en dan vind ik dat ik daar iets mee moet.”

