Vale gieren Beekse Bergen voeden jong van andere soort op: ‘Hartverwarmend'

Een koppel vale gieren in de Beekse Bergen heeft het jong van een andere giersoort geadopteerd. Het gaat om een jong van de bedreigde Rüppells gier. In de Beekse Bergen is het voor het eerst dat de ene vogelsoort een andere opvoed. “Het is hartverwarmend om te zien.”

Het jong werd bij andere gieren geplaatst met een reden: het is de bedoeling dat de bedreigde Rüppells gier in aantal snel toeneemt, zodat de vogel niet uitsterft. Dierenverzorger Kris Jansen legt uit hoe het werkt: “Gieren leggen doorgaans één ei per seizoen, maar als het ei niet uitkomt, legt het koppeltje vaak een tweede ei. Daarom halen de verzorgers het eerste ei weg om in de broedmachine bij Diergaarde Blijdorp uit te laten komen, zodat de ouders een tweede ei leggen en de kans op meerdere jongen van deze bedreigde diersoort toeneemt. Voor de ouders lijkt het dan alsof het eersteei niet is uitgekomen." Ei maakt rondreis

Voordat de kleine Rüppells gier geboren werd, maakte het ei dus al een hele rondreis: het werd gelegd in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn en uitgebroed in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Daarna kwam het jong naar de Beekse Bergen om te worden geadopteerd door de vale gieren. Dieren die een andere soort adopteren, gebeurt bij vogels regelmatig, legt een woordvoerder van de Beekse Bergen uit: “Het pleegjong wordt doorgaans opgevoed als hun eigen jong. Door de samenwerking tussen meerdere dierentuinen, kunnen er meer eieren worden uitgebroed en zijn er meer pleegouders beschikbaar.” Goede match

Bij de adoptie is vooral het gedrag van de vogelsoort en de opvoeding belangrijk, zegt Jansen: “De vale gier en de Rüppells gier blijken een goede match. Het gaat goed met de pasgeborene. Het jong groeit als kool en krijgt al slagpennen.”