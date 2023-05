Corry Konings stopt pas met zingen als haar stem het niet meer doet

Liedjes zingen voor publiek is het allerleukste wat er is, vindt Corry Konings. De zangeres uit Tilburg wil dan ook nog lang niet stoppen. “Zolang mijn stem het blijft doen, zal ik doorgaan.”

Omroep Brabant-radiopresentator Hubert Mol belt met Corry omdat de Brabantse Top 100 eraan komt. Een lijst met de mooiste muziek uit onze provincie, samengesteld door de luisteraar. En Konings staat ieder jaar weer met wat liedjes in de lijst.

“Ik zing al sinds 1969 en ik had nooit gedacht dat ik het zo lang zou volhouden”, vertelt Konings. “Maar ik had ook niet gedacht dat ik hits zou scoren. 'Huilen is voor jou te laat' was gigantisch. Dat gebeurt, het overkomt je dan en het is geweldig. Daar mag je alleen maar trots op zijn.”