De Oliemeulen vangt geen reptielen meer op: 'Het zijn er te veel'

Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg kan geen dieren meer opvangen. "We kunnen het aanbod niet meer aan", zegt Patricia Neuteboom, woordvoerder van het dierenpark.

Volgens de woordvoerder ontvangt het dierenpark dagelijks telefoontjes en mailtjes van mensen die niet meer voor hun dier kunnen zorgen. "We proberen de mensen zoveel mogelijk te helpen. Het zijn vaak mannetjesdieren en die kun je niet zomaar bij elkaar zetten. De dieren krijgen allemaal een eigen hok en op een gegeven moment is het klaar. Dan is er geen plek meer. Vorig jaar november en december kregen we gemiddeld vijf dieren per dag aangeboden."

In de quarantaineruimte van De Oliemeulen passen tientallen dieren. "Maar die kunnen we niet allemaal gebruiken voor opvangdieren. We hebben die hokken ook nodig voor onze eigen dieren die zorg en aandacht nodig hebben."

De stroom opvangdieren begon eind vorig jaar toen de energiekosten flink begonnen te stijgen. "Mensen kregen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt. Dat hebben we echt gemerkt. Mensen boden vooral reptielen aan, slangen en hagedissen zoals de baardagame."

De aanbieders van de dieren zijn volgens de woordvoerder vaak beginners die niet weten wat er allemaal bij komt kijken om een reptiel te houden. Het kost nogal wat om bijvoorbeeld het terrarium van een baardagame tot 30-40 graden te verwarmen. Daar komt nog veel extra's bij kijken, zoals warmtematten en verwarmingslampen."

De Oliemeulen is bezig met een nieuwe en grotere locatie, maar daar wil Neuteboom nog niet veel over kwijt.