112-nieuws: brand in loods met auto's • 1500 boetes bij verkeerscontrole

19.00

In een loods aan de Ockhuizenweg in Son heeft brand gewoed in een loods waarin meerdere auto's stonden. De brand werd bestreden met drie blusvoertuigen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van bluswater in het buitengebied werden meerdere waterwagens opgeroepen.

Een auto in de schuur is in vlammen op gegaan, de overige wagens en inventaris hebben rookschade opgelopen. Het is niet bekend hoe de brand ontstaan is. Er is niemand gewond geraakt. Tegen zeven uur was de brand onder controle.